  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gerilim dinmek bilmiyor! Bölgeye asker yığan ülke sayısı 3'e yükseldi
Dünya

Gerilim dinmek bilmiyor! Bölgeye asker yığan ülke sayısı 3'e yükseldi

Sudan ile Etiyopya arasında tansiyonun bir türlü düşmediği Faşka bölgesinde, Eritre askerlerinin de konuşlandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 22:18:00 -
Gerilim dinmek bilmiyor! Bölgeye asker yığan ülke sayısı 3'e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Tigray eyaletindeki insani krize ilişkin hazırladığı raporda, Sudan ve Etiyopya sınırında çatışma ve gerginliğin halen sürdüğü belirtildi.

Raporda, Faşka bölgesinde Sudan ve Etiyopya ordusu askerleri ve Amhara milislerinin yanı sıra Barkhat bölgesinde Eritre güçlerinin de konuşlu olduğu ifade edildi.

2020 yılının sonunda tartışmalı bölgenin tamamını ele geçiren Sudan ordusu, Etiyopya'nın elinde kalan Barkhat bölgesi için mart ayı başında saldırı düzenlemişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkesinin Tigray'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yaptığı operasyona Eritre kuvvetlerinin de katıldığını aylar sonra itiraf etmişti.

Ahmed yönetimi, bir dönem ülke siyasetinde başat güç olan TPLF'e karşı sınır komşusu Eritre'yle ittifak yapıyor.

İki ülke birbirini işgalle suçluyor

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta Sudan ordusunun kontrol sağladığı bölgelerden çekilmesi şartıyla sınır anlaşmazlığı sorununun çözümüne dair ara buluculuğu kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelemişti.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini istemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorumcu

Bi siz eksiktiniz lan bi gidin bırakın bu işleri bide savaşa katılın sizden gelen göçmenlerede Türkiye baksın iyi  
  • Yanıtla
Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...
Ekonomi

Fransız bankasından dolar hamlesi! 6,20'den...

Fransa merkezli Societe Generale, 2021 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a yükseltti.
Libya’daki gelişmeyi dünyaya duyurdular! Suikast sonucu öldürüldü
Dünya

Libya’daki gelişmeyi dünyaya duyurdular! Suikast sonucu öldürüldü

UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü.
Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 2071 ideallerine ilişkin çarpı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay