Gerilim altını tırmandırdı! Petrolün ateşi çıktı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını duyurdu. Jeopolitik risklerin yakından takip edildiği küresel piyasalarda satış baskısı dün de devam etti. ABD’de endeksler satıcılı kapandı. ABD 2 yıllık tahvil getirisinde aşağı yönlü hareketler kaydedilirken, 10 yıllık getirideki yükseliş dün de devam etti. ABD 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeden işlem görüyor.

Dolar global kayıpta

Dolar dün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti, böylece dolar endeksi geriledi. Asya borsaları satıcılı kapandı. Avrupa borsalarında da satış baskısı devam etti. Dolardaki düşüşün etkisiyle EUR/USD paritesi günü artışla 1.0579 seviyesinden sonlandırdı. Parite bu sabah kapanışa yakınseviyelerde seyrediyor.

Gerilim altını tırmandırdı

Ortadoğu'da yaşanan gerilimin güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi artırmasıyla altın fiyatları 19 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Günlük bazda %1.34 artışla 1,973 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,977 dolar/varil seviyelerinde alıcılı seyrediyor. Ortadoğu’daki gerilimin dünyanın önemli petrol üretimine sahip bölgedeki arzı kesintiye uğratabileceği endişeleriyle petrol fiyatları yükselişini sürdürdü.

Brentte yükseliş sürüyor

Vakıfbank ekonomik araştırmalara göre ABD ham petrolü günlük bazda %1.13 artışla 89.35 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde günlük yükseliş %0.96 oldu. USD/TL kuru dün geriledi ve günü 27.9569’dan sonlandırdı. EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle, EUR/TL kuru ise günü yükselişle 29.5878’den sonlandırdı. Borsa İstanbul'da endeksler günü satıcılı tamamladı. Bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve merkezî yönetim borç stoku açıklanacak.