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Yaşam Denize düştü, kurtulmak için çırpındı! Feci ölüm kameraya yansıdı
Yaşam

Denize düştü, kurtulmak için çırpındı! Feci ölüm kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay Payas'ta barınakta dengesini kaybederek denize düşen 60 yaşındaki Cengiz Gül, boğularak hayatını kaybetti. Gül’ün denizde kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay’da sabah saatlerinde sahil kenarında yaşanan feci olay kameraya yansıdı. Olay, 22 Haziran'da Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Cengiz Gül (60), barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düşerek boğuldu. Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü.

 

Denize düşüp boğulan Gül'ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dengesini kaybederek tekneden düşen Gül'ün denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken can verdiği anlar kameraya kaydedildi.

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