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Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, bir vatandaşın ev satın almak amacıyla kıyafet arasına gizleyerek siyah poşette sakladığı yaklaşık 1 kilogram altın, eşi tarafından temizlik esnasında "çöp" zannedilerek sokağa atıldı. Ev sahibiyle anlaştıktan sonra ödeme yapmak için poşeti arayan ve gerçeği öğrenen talihsiz adam neye uğradığını şaşırırken, polis ve belediye ekipleri çöp konteynerleri ile güvenlik kameralarında milyonluk altını bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

#1
Foto - Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir vatandaşın ev satın almak amacıyla biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altının, eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiası üzerine polis ve belediye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

#2
Foto - Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi'nde ikamet eden Sedair Kurnaz, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını, güvenlik gerekçesiyle evdeki bir giysinin içine sararak siyah poşette sakladı.

#3
Foto - Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Ev sahibiyle fiyatta anlaşmasının ardından ödeme yapmak için poşeti arayan Kurnaz, yerinde bulamadı. Kurnaz, yaptığı araştırmada, eşinin ev temizliği sırasında poşeti çöp zannederek sokaktaki çöp konteynerine attığını belirledi.

#4
Foto - Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Durumun bildirilmesi üzerine, Yıldırım Belediyesi temizlik işleri ekipleri ile polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çöp konteynerlerinin incelenmesinin yanı sıra çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının tespiti için de işlemler başlatıldı. Mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için yürütülen çalışmalara destek verdi.

#5
Foto - Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Mağduriyetini dile getiren Sedair Kurnaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, satın alacağı ev için fiyatta anlaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

#6
Foto - Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

"Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöp toplama aracı mı aldı, yoksa çöpleri karıştıran biri mi aldı henüz bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da görenlerin bize ulaştırmasını rica ediyoruz."

#7
Foto - Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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