Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı

"Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöp toplama aracı mı aldı, yoksa çöpleri karıştıran biri mi aldı henüz bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da görenlerin bize ulaştırmasını rica ediyoruz."