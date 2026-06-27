Ev alma hayaliyle biriktirmişti: Eşi yanlışlıkla 1 kilo altını çöpe attı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, bir vatandaşın ev satın almak amacıyla kıyafet arasına gizleyerek siyah poşette sakladığı yaklaşık 1 kilogram altın, eşi tarafından temizlik esnasında "çöp" zannedilerek sokağa atıldı. Ev sahibiyle anlaştıktan sonra ödeme yapmak için poşeti arayan ve gerçeği öğrenen talihsiz adam neye uğradığını şaşırırken, polis ve belediye ekipleri çöp konteynerleri ile güvenlik kameralarında milyonluk altını bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.