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Spor Gerilemeye devam ediyoruz! Milli takımdan kötü haber
Spor

Gerilemeye devam ediyoruz! Milli takımdan kötü haber

FIFA sıralamasında 2021 yılında 5 basamak gerileyen A Milli Takım, 2 basamak daha gerileyerek 39. sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 13:58:00 -
Gerilemeye devam ediyoruz! Milli takımdan kötü haber

FIFA sıralamasında 2021 yılında 5 basamak gerileyen A Milli Takım, 2 basamak daha gerileyerek 39. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde milli takımların sıralaması açıklandı. A Milli Takımımız, aralık ayında açıklanan sıralamada 5 puan gerileyerek 37. sıraya düşmüştü.

2022 yılının ilk sıralaması da açıklandı. Açıklanan verilere göre Milli Takımımız, 2 basamak daha gerileyerek 39. sırada yer aldı.

Açıklanan sıralamada Belçika 1. sıradaki yerini korurken, Arjantin İngiltere'nin önüne geçerek 4. sıraya yükseldi.

Şenol Güneş'in ardından göreve getirilen Stefan Kuntz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son 4 maçta çizdiği grafikle düşüşü biraz da olsa tersine çevirdi.

Bu sıralamayla birlikte 24 Mart'ta oynanacak olan Portekiz maçı, hem Dünya Kupası'na gidiş anlamında hem de sıralamada yükselmek adına ciddi bir öneme sahip.

İLK 10 SIRA

Belçika

Brezilya

Fransa

Arjantin

İngiltere

İtalya

İspanya

Portekiz

Danimarka

Hollanda

 

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