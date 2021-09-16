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Geriledikçe geriliyoruz!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:49:00 -
Geriledikçe geriliyoruz!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, geçen ay 10 basamak düştükten sonra bu ay da Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41'inciliğe geriledi.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa ise 1 basamak gerileyerek 4'üncü sıraya düştü.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 6 basamak yükselerek 109'unculukla tarihinin en iyi seviyesine ulaşan Kosova kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.

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