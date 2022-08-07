Geri sayım başladı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın uluslararası kamuoyundaki gücünü artırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kasapoğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulunda, katılımcılara seslendi.

İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını aktaran Kasapoğlu, federasyonun spor alanında yürüttüğü faaliyetleri çok önemsediklerini ve desteklediklerini vurguladı.

Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nın himaye edilmesini çok değerli bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada bizlere düşen görev, bu çalışmanın uluslararası kamuoyundaki gücünü artırmaktır. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi olarak bu önemli misyonu yerine getirmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Oyunlarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle hamdolsun ki bugünlere geldik. Hepinizin gördüğü gibi oyunlar için Türkiye'mizde, Konya'mızda en güzel şekliyle hazır. Genel Koordinatörlüğümüzün, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Milli Olimpiyat Komitesi ve sayısız hizmeti dokunan tüm kurum ve kuruluşlarımızın emekleriyle bu spor şölenine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepimiz bugünleri bekledik, açıkçası beklediğimize de değdi."

2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti unvanına sahip Konya'nın her şehre nasip olmayacak bu ayrıcalığı hak eden ve bunu gururla taşıyan bir kent olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gerek modern spor tesisleri gerek zengin kültürel birikimi ve değerleriyle İslami Dayanışma Oyunları ile arzuladığımız hedefleri gerçekleştirme adına Konya, büyük umutların ve yeni başlangıçların kapılarının aralandığı bir şehrimiz." diye konuştu.

"Dünyaya da örnek olmaya devam edeceğiz"

Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası standartlarda tesislere sahip bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yüzlerce uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Spor turizminde daha yükseklere olan yürüyüşümüz güçlü şekilde devam edecek. Sporcular ve misafirlerimizin hafızalarında unutulmaz bir ev sahipliği olacak spor organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Türkiye için çalışıp üretirken ortaya çıkardığımız eserlerin dünya sporuna da katkısının elbette farkındayız. Kararlı ve emin adımlarla gerçekleştirdiğimiz spor politikalarımız Türk sporuna güç kazandırmakla birlikte dünyaya da örnek olmaya devam edeceğiz."

Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor alanında üye ülkeler arasında çeşitli düzeylerde gelişen iş birliği ve dayanışmayı bugün bir kez daha burada görmekten, buna şahit olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın bu iş birliği ve dayanışmanın güçlenmesine, daha büyük katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu organizasyona katılarak bizi onore eden tüm dost ve kardeş ülkelerin her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye genelinde tüm spor imkanlarımızla sizlerle birlikte hareket etmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı da özellikle ifade ediyorum. İnanıyorum ki İslam dünyasının birlikteliği, dostluğu ve kardeşliğine yönelik gerçekleştirdiklerimiz, sporun birleştiren gücünü esas alan İslami Dayanışma Oyunları'yla tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillere kuvvetli bir barışın ve dostluğun zeminini tesis edilecektir."

Bakan Kasapoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik olarak 5 Ağustos'ta yaptığı hava saldırılarını şiddetle kınadığını sözlerine ekledi.

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ise federasyonun büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

Faysal, bu yıl son çeyreğinde yapacakları toplantıyla gelecek organizasyon için yol haritasını belirleyeceklerine işaret ederek, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti imza töreni

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda da Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti imza töreni gerçekleştirildi.



