"Geri kafalı nedir?" sorusunun cevabı haberde! CHP'li Murat Emir aylar önce çürütülen yalanlarla Bakan Koca'ya saldırdı

CHP’li Murat Emir, “Türkiye’de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının, açıklananın neredeyse üç katı kadar olduğunu, 150 bine yaklaştığını biliyoruz." yalanını yine gündeme getirdi.

Emir, 4 Haziran 2020’de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle TBMM’ye; test, vaka, vefat sayılarının yaş, cinsiyet, meslek grubu, coğrafi bölge, il ve ilçe olarak açıklanması için soru önergesi sundu.

Bakan Koca, "Sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden ulaşılabilmektedir" cevabını verdi.

Bakan Koca'nın cevabının ardından adeta kinini kusan CHP'li Emir, aylar önce yalanlanan, "Ölüm sayıları daha fazla" yalanıyla hükümeti ve Bakan Koca'yı hedef aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre Emir, “Türkiye’de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının, açıklananın neredeyse üç katı kadar olduğunu, 150 bine yaklaştığını biliyoruz. İnsanlar yaşamını yitirirken ısrarla sorduk. Fakat rakamlarla oynanarak ölümler az gösterildi. O zaman bütün ölüm rakamlarını verdiğinizi söylüyordunuz. Şimdi de ‘Biz bu rakamları DSÖ kriterlerine göre belirledik, aslında dolaylı yollarla yaşananlarla birlikte ölümler daha fazlaydı’ diyorsunuz. Zamanında neden söylemediniz? Çünkü başarılı görünme çabası içerisindeydiniz” diye konuştu.

Emir, “Üstüne bir de ‘sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden ulaşılabilmektedir’ ifadesini kullanmış. AKP, siyasi rant elde etmek ve başarılı yönetim algısı yaratmak uğruna yine halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. İnsanlarımız, Covid-19 nedeniyle ölüyorken gerçekleri sakladılar, siyasi rant uğruna geçen aylarda erken normalleşme kararları aldılar” ifadelerini kullandı.

Düşmanca söylemlerine devam eden "geri kafalı" CHP'li, “Şimdi de iş işten geçtikten sonra timsah gözyaşları döküp, yaptıklarını itiraf etmek zorunda kalıyorlar. 2020’nin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini 2022’de öğrenmemizin ne anlamı olacak?” diye konuştu.