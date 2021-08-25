‘Geri Kabul’ iptal edilsin

Yavuz Selim İstanbul

Suriye, Irak ve Afganistan üzerinden yaşanan göç dalgasını krize dönüştüren Avrupa Birliği ülkeleri, muhacirleri topraklarına kabul etmediği gibi bu hususta Türkiye’de siyasi krizler oluşturuyor. BBC gibi yabancı kuruluşların göçmenlerle ilgili ürettiği yalanlar, muhalefet partiler tarafından AK Parti iktidarına karşı koz olarak kullanılıyor. Uzmanlar, çıban başı olarak Geri Kabul Anlaşması’nı gösteriyor.

Kimseye yaramadı

“Yunanistan adalarına geçen düzensiz göçmenler Türkiye’ye iade edilecek”, “Avrupa Birliği’ne yönelik göçmen akışını önlemek için Türkiye kara ve deniz güzergahında önlem alacak” gibi maddelerin yer aldığı anlaşma kapsamında Türkiye’ye 2018 yılına kadar vaat edilen 3 milyar euroluk destek ödemesi de yapılmadı. Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde yürürlüğe giren Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalandı.

Geri Kabul Anlaşması’nın muhacirlerin sorununu çözmediği gibi Türkiye’ye de hiçbir şey katmadığını söyleyen ASSAM Stratejisti Emekli Albay Ersan Ergür, şu değerlendirmede bulundu:

Göçmen krizine dönecek

“Vaat ettikleri meblağı da ödemediler, ödemeyecekler de. Türkiye muhacir kardeşlerini her halükarda himaye eder. Türkiye’ye ‘göçmenleri bize yollama’ diyen AB, barındırdığı PKK’lı, FETÖ’cü teröristleri ise Türkiye’ye iade etmiyor. Bu anlaşma Avrupa Birliği’nin ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Göçmen krizi Türkiye’de 2023 seçimlerinde seçmen tercihini değiştirmek için koz olarak kullanılıyor. Göçmenlerin sorununu çözmek değil ‘göçmen üzerinden iktidarı nasıl yıpratabiliriz’in yolunu arıyorlar. Geri Kabul Anlaşması ise Türkiye’ye maddi manevi hiçbir fayda sağlamamıştır. AB bu hususta Türkiye’ye destek olmadığını ortaya koymuş durumda. 20-40 arasında Afgan göçmeni alabileceğini açıklayan Avrupa ülkelerinin tavrı malumdur. Avrupa bugünkü tavrını geçmişte de ortaya koydu. Osmanlı’nın darbecilerini de himaye ettiler, günümüzdeki darbecileri de himaye ediyorlar. Göçmenleri ise kabul etmiyorlar.” Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül de, konuya ilişkin şu görüşleri dile dile getirdi:

FETÖ’ye yaradı

“FETÖ ve diğer terör örgütü mensuplarını akın akın ülkelerine kabul eden Batı, göçmenleri Geri Kabul Anlaşması’yla Türkiye’de tutuyor. Batı kibarlıktan ve ikili ilişkilerden anlamıyor. Net tavır ortaya konmadıkça her zaman aldatma pozisyonunda duruyorlar. Bizimle yaşamak isteyen muhacirler elbette başımızın tacıdır. Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenlere ise kapıları ardına kadar açmalıyız. Geri Kabul Anlaşması çok net ve kararlı şekilde masaya yatırılmalıdır. Başından beri Avrupa göç konusunda samimiyetsiz. Mültecilerin akını başlamadan önce dahi seçmece şekilde Suriyelilerin içerisinde, daha sonra bu ülkeye karşı kullanabileceği kişileri bünyesine aldı. Tıpkı PKK’lıları, FETÖ’cüleri alıp besleyip, Türkiye’ye karşı kullandıkları gibi. Bu anlaşmada da ikiyüzlülüğünü net şekilde ortaya koydu.”

