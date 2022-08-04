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Gündem Geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 00:40:00 -
Geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir-Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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