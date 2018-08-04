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Geri dönüşüm makinesine düşen işçi feci şekilde can verdi

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Sarıçam Mahallesi Geri Dönüşümcüler Sitesi’ndeki bir iş yerinde çalışan Burak Aşikar isimli işçi bilinmeyen bir nedenle geri dönüşüm makinesine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:52
Geri dönüşüm makinesine düşen işçi feci şekilde can verdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıçam Mahallesi Geri dönüşümcüler sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm işiyle uğraşan Burak Aşikar isimli bir işçi öğrenilemeyen bir nedenle geri dönüşüm makinesi içine düştü. Diğer iş yeri çalışanları Aşikar’ın makineye düşmesini fark etmesi üzerine makine durduruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aşikar’ın öldüğünü belirledi. İş yerine gelen polis ekipleri ise Aşikar’ın mesai arkadaşlarının ifadesini aldı. Olay yerinde Yapılan incelemelerin ardından Aşikar’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:52
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