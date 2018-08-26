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Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk

9 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüşleri tüm hızıyla sürüyor. Dönüşler nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar ve İç Hatlar geliş terminallerinde büyük yoğunluklar oluştu.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:47
Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar ve İç Hatlar geliş terminalinde, bagaj bantlarında ve yolcu bekleme noktalarında zaman zaman yoğunluklar oluştu.

Bayram tatili için Antalya’ya giden Mehmet Ali Özsoy, "5 günlüğüne Antalya’ya gittik. Çok güzel geçti" dedi. Oğlu Bayram Özsoy ise,"Bayramın birinci günü gittik. Giderken çok yoğunluk yoktu ama dönüşte çok yoğunluk var" dedi. Tatil için karadenizi tercih eden Abdülhakim Gül ise, "Tatilden geliyorum. Dolu dolu bir Karadeniz tatili geçirdim. Ülkemizde kriz yok. Bunlara inanmasınlar. Her yer kalabalık" diye konuştu.

THY 10 GÜNDE 2 MİLYON 340 BİN YOLCU TAŞIDI

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) da 17 Ağustos-26 Ağustos tarihlerini kapsayan 10 günde 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin yolcuyu ağırladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün soysal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 18:47
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Atatürk Havalimanı

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