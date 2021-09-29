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Gündem Geri adım atmadılar ve dünyaya duyurdular: Hipersonik füzenin testini başarıyla denedik
Gündem

Geri adım atmadılar ve dünyaya duyurdular: Hipersonik füzenin testini başarıyla denedik

Kuzey Kore, yeni tip bir hipersonik füze denedi. Bununla birlikte Kuzey Kore, son 1 ayda 3’üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:21:00 -
Geri adım atmadılar ve dünyaya duyurdular: Hipersonik füzenin testini başarıyla denedik

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, “Hwasong-8” adı verilen füze dün başarıyla test edildi.

“Hwasong-8” ile, Kuzey Kore ilk defa söz konusu silahlara daha hızlı ve etkin hareket kabiliyeti sağlayan yakıt ampulünü de kullanıma hazır hale getirdi.

“En önemli 5 yeni silah sisteminden biri” 

Kuzey Kore analisti Ankit Panda, füze yakıt ampulünün kullanılmasını savunma sistemi açısından “önemli bir kilometre taşı” olarak niteledi.

Devlet medyası yeni tip füzenin ülkenin “stratejik” silahlarına katkı sağlayacağına ve ülkenin “en önemli 5 yeni silah sisteminden biri” olduğuna işaret etti.

Kuzey Kore son 1 ayda 3’üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

Japonya ve Güney Kore duyurmuştu

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesi yaptığını açıklamıştı.

Füzenin "Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin" dışında denize düştüğü duyurulmuştu.

 

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