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Gerginlik artıyor: Demirden korksak trene binmezdik

MHP lideri Bahçeli'nin bugün sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Akşener hakkında yaptığı paylaşım sonrası, Akşener'den cevap geldi.

05 Ekim 2018 Cuma 08:32
Gerginlik artıyor: Demirden korksak trene binmezdik

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi. İşte Meral Akşener'in o açıklaması;

"Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi “büyüğünüzün” sözünü dinlediniz Sayın Devlet Bahçeli? McKinsey’e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz? Bahsettiğiniz sonuçları merakla bekliyorum. Demirden korksak trene binmezdik."

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti ve CHP'yi Mckinsey üzerinden nifat ve şikak saçmakla suçlamıştı. Bahçeli'nin o açıklamaları;

"Mckinsey müdafaası bize düşmez, bu ayrı bir konudur. Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var, yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye’yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz. Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak. CHP ile İP aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. Mckinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Ağız birliği halinde; Duyun-u Umumiye, yeni IMF modeli, yeni kozmik oda vakası, kayyum, kapitülasyonların hortlatılması yorumlarını kurşun gibi yağdırıyorlar. Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!"

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:32
  1. Meral Akşener
  2. Devlet Bahçeli

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