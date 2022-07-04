2022 yılında asgari ücrete 94.6, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 85.5 oranında artış yaptık diyen Bakan Nebati, "Gerekli önlemleri alıyoruz hedefimiz fiyat artışlarının düşürülmesi" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının ardından twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu. "Küresel emtia fiyatlarındaki artışların devam etmesi, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu" dedi. Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır. Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır."

HEDEFİMİZ FİYAT ARTIŞLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

"Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 oranında artış yaptık. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."