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Gerekçe: NATO... CHP, SU-57 görüşmelerine karşı çıktı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, SU-57 görüşmelerine karşı çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
Gerekçe: NATO... CHP, SU-57 görüşmelerine karşı çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temasları sırasında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile SU-35 ve SU-57'lerin satışını masaya yatırdı. Görüşme öncesinde iki lider, uzun uzun SU-57'yi inceledi. Erdoğan'ı konuyla ilgili bizzat Rus Lider Putin bilgilendirdi.

Görüşmeler başlayacak

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin başladığını duyurdu.

Rusya: Türkiye çok ilgi gösterdi

Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Birimi Başkanı Dmitry Shugaev ise, "Çok ilgi gösterildi, sözleşme görüşmelerinden bahsetmek için erken, henüz bir başvuru yapılmadı, istişarelerin yapılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında gelişen bu sürece ilişkin ilk tepki CHP'den geldi.

CHP karşı çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
  1. SU-35
  2. SU-57
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Vladimir Putin
  5. CHP
  6. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz

YORUM YAZ

  • biilginbiilgin14 dk önce
    NATO denen illet kurum şimdiye kadar Türkiye lehine hangi faaliyette bulundu sürekli Türkiye aleyhine olan tarafta yer aldı. Türkiye'nin güvenliği için parmağını bile oynattımı.Türkiye'nin başının belası olan pkk ya silah veren, lojistik sağlayan onlar değil mi
  • Dadaş Dadaş 20 dk önce
    Bunlar sözde kominist kendileri kapitalist oy aldıkları kitleye bak yoruma gerek yok
  • DenyoDenyo23 dk önce
    Yiyiyosa cık natodan..
  • yavuz tanyavuz tan28 dk önce
    yavsenin vede sizin endişelenmeniz bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu ğösterir.eskiden dedem batı ve rus konsolosluklarının fikrini alır gönül rahatlığıyla tersini yaparmış.şimdi bu konsolosluklara gerek yok çünkü siz varsınız .
  • hakanhakan36 dk önce
    nato türkiyeye faydalı ne iş yaptı bugüne kadar. savunma sistemi istersin gelir kurarlar kontrol kendilerinde. türkiyeye suriyeden bombalar düşerken torlayıp toplayıp götürdüler.patriot istersin vermezler senato onay vermedi derler silah istersin vermezler. ama pkk ya tırlar dolusu türkiyeye vermedikleri silahları bile verdiler. nato boş iş amaç türkiyeyi kontrol altında tutmak hatta işgal etmek için var. fırsat kolluyorlar. 15 temmuz gerçekleşip iç kargaşa çıksaydı iç kargaşayı engel bahanesiyle tüm büyük şehirlerimizi işgal edeceklerdi. güneydoğudan da pkkypg ülkeye saldırıp urfa mardın şirnak hakkari işgal edilecekti.ama beceremediler. halkımız bu oyunu bozdu. chp acele kapatılıp üst yöneticiler derhal vatana ihanetten tutuklanıp yargılanmalı. yoksa işimiz cok zor.
  • şenay doğan şenay doğan 46 dk önce
    chp sadece nato mandasında yaşayalım diyor akp ey cemati müslümin selamet bütün kafirlerin gölgesi altındadır diyor akit de milleti çok iyi tanıyor akp yönünü hangi kafire çevirse akitte milletin yönünü o kafire çeviriyor kurban olurum bu karanlığın sabahı yok mudur allaha emanet olun
  • H.M.YH.M.Y47 dk önce
    Bu Chp nin vatana yarayışlı hiç bir iyi niyeti yok. Bu kadar kendi ülkesine düşman bir parti görmedim.
  • BOYCOTT ISRAEL(BDS)BOYCOTT ISRAEL(BDS)48 dk önce
    Ya dünyadan haberi yok yada akp düsmanligi bunlari kör etmis..yaziklar olsun siz pkk/fetö sevici vatan hainlerine.Birileri sizleri havlatmaya gerek bile görmüyor artik,kendinizden havlamaya basladiniz neden mi?Cünkü pkk itlerinin ve fetö/abd/ab'nin önünde diz cöken siz chp'lilersiniz ve kendinizden havlamaya modusundasiniz..böylece dietlerinizi ödüyorsunuz.,pkk'nin oylari ile ayakta kalan bir chp var!!!
  • Üç hilalÜç hilal52 dk önce
    Nato mu kaldı be geri herif sen nerede yaşıyorsun herşeye maydonoz olmasan şaşarım fetocu
  • ÖmerÖmer55 dk önce
    Hadi ordan Türkiye ne yapsın istediği silahı alamazsa başka yol bulur NATO’ ymuş Hikaye Amerika’nın keyfini mi bekleyecek CHP gitsin Batı’da faaliyetine devam etsin Türkiye’ye bir faydası yok bari gölge etmesin İHA ları bile parasıyla vermediler yeter artık
  • ismailismail1 sa önce
    iste sozde solcu amerikan kopekleri bunlar! Bunlar asla adam olmazlar Allahu Alem! asla...

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