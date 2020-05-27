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Aktüel

Gercüş’te günler sonra dışarı çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan 0-14 yaş arası çocuklar, sokak ve parkları doldurarak gönüllerince eğlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:46:35 -
Gercüş’te günler sonra dışarı çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan 0-14 yaş arası çocuklar, sokak ve parkları doldurarak gönüllerince eğlendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananlar arasında bulunan 0-14 yaş arası çocuklar, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kısıtlamadan muaf tutuldu. Saat 11.00’da kısıtlamaya ara verilmesi ile birlikte Gercüş’te çocuklar, sokak, park ve bahçeleri doldurdu. Aileleri ile birlikte sokaklara koşan çocuklar, güneşli havanın tadını çıkararak gönüllerince eğlendi.


Kısıtlamaya ara verilmesi ile birlikte dışarı çıktığını kaydeden Nurdem Kızılatlı, "Bugün bizim bayramımız. Uzun süredir dışarı çıkamıyorduk. Bayramı evde geçirdik, bugün dışarı çıktı, arkadaşlarımızla oyun oynadık. Çok mutluyuz" dedi.

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