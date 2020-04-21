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Aktüel

Gercüş’te bir kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

2020-04-21 16:35:43 -
Gercüş’te bir kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, E.O.’nun (23) kullandığı kamyonet, Yayladüzü köyüne bağlı Dereli mezrasında geri manevra yaptığı sırada tandırda ekmek pişiren 45 yaşındaki A.K.’ye çarptı. Talihsiz kadın yakınları tarafından kamyonetin altından çıkarılarak Batman Devlet Hastanesine götürüldü. A.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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