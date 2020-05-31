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Aktüel

Gercüş’te bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:57:43 -
Gercüş’te bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, dün akşam Bağlarbaşı Mahallesi Mehmet Nurikaya Caddesi Dört Yol semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerçüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kişi, buradaki müdahalelerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.


Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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