Gerçekleri söylerken bile kin kusan Fatih Altaylı'nın 'Erdoğan' nefreti hiç bitmedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin muhalefet tarafından ortaya atılan tartışmalarla ilgili kaleme aldığı yazısında, bir yandan Erdoğan nefretini gözler önüne sererken diğer yandan da YSK, Erdoğan'ın elindeymiş gibi algı oluşturmaya çalıştı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olamayacağına dair safsata dolu yazısını hatırlatan Altaylı, “Son olarak dün gazeteci dostumuz Orhan Uğuroğlu “Erdoğan aday olamaz” diye noktayı koymuş. Okuyunca güldüm. Gerçekten, Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği halde 3. kez Cumhurbaşkanlığı’na aday olamayacağını düşünen, hadi diyelim ki düşünüyor, bu düşüncesine kendi inanan var mı acaba!” ifadelerini kullandı.

Erdoğan nefretini böyle yazdı

Vatandaşların oyuyla 20 yıldır iktidardaki yerini koruyan ve yüzde 50’den fazla seçmenin oyunu alan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olabileceğini ifade ederken bile, ‘muhtar bile olamaz’ dedikleri günkü gibi nefret dolu açıklamalarda bulunan Altaylı şunları söyledi:

AK Parti, Erdoğan’ı aday gösterecek ve bu adaylık “Olamazsın” diye reddedilecek. Böyle bir ihtimal kim görüyor merak ediyorum. Çünkü sistem basit. Adayları kabul veya ret etme yetkisine sahip tek bir kurum var. Yüksek Seçim Kurulu.

Altaylı'dan algı operasyonu

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeymiş ve ‘hayır’ diyemezlermiş gibi algı oluşturmaya çalışan Altaylı, CHP kafalı olduğunu şu sözlerle ispatladı:

Yüksek Seçim Kurulu, 6 Yargıtay, 5 Danıştay üyesinden oluşan “karma egemen” bir “yüksek yargı” merciidir. Kararları kesindir. Tek yetkilidir. Peki sizce Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı bir Anayasa yorumuyla Erdoğan’ın adaylığını “Hayır olamazsın” diye reddetmesi mümkün mü! Bence böyle bir ihtimal hiç ama hiç yok. Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır. YSK’nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kat'a mümkün değildir.

Altaylı, ülkede kargaşa çıkarmak, kaos oluşturmak için muhalefetin bizzat kendi ağzından uydurduğu ‘Erdoğan aday olamaz’ tartışmasıyla ilgili, “Bu yüzden de bu boş tartışma ile ülkeyi yormanın, muhalefeti korkak göstermenin hiç alemi yoktur.” ifadelerini kullandı.

"Muhtar bile olamaz"

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yargılanmış ve hakkında hapis kararı çıkmıştı. Hürriyet Gazetesi de hapis haberini manşetten verdiği Erdoğan için “Muhtar bile olamaz” demişti.