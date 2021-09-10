Gerçekleri hazmedemeyen CHP'liler kavga çıkarttı! MHP'li üyenin üzerine yürüdüler

Mersin'de, Akdeniz Belediye Meclisi toplantısında CHP'li üyeler MHP'li Tufan Nenni'nin sözlerini hazmedemeyince onun üzerine yürüdüler.

CHP'lilere 'heval'li eleştiri

Meclis toplantısında söz alan MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, CHP-HDP yakınlığına dikkat çekerek, "CHP'li arkadaşlarıma geçen de söylemiştim. CHP'nin Akdeniz Belediyesi'ndeki tek görevi, HDP'nin destekçisi olmak ve Büyükşehir Belediyesine bir laf söylendiğinde bunları engellemek, başka bir icraatları yok. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu, Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz." dedi.

Gerçekleri kaldıramadılar!

MHP'li Nenni'nin sözlerini hazmedemeyen CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, salondaki üyeleri, "Sakin olun" diyerek uyardı. Tartışma, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

HDP ve CHP'lilerin üzerine yürüdüğü Nenni, yaşanan olaydan sonra şunları söyledi:

"İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ey CHP’liler! Şurada desteklediğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor. Siz de buna göz yumuyorsunuz."