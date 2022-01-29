Gerçekleri haykıran vatandaş, gündem oldu! İşte o videonun tamamı: Erdoğan giderse...

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Mor Mikrofon isimli Youtube Kanalı'na konuşan bir vatandaş, gerçekleri haykıran bir konuşma yaparak büyük takdir topladı. Vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem olurken video en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"Tayyip Erdoğan, geldiğinde emekli maaşlarınızı alamıyordunuz. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında kasada para yoktu." ifadelerini kullanan vatandaş, "Hadi Erdoğan'ı gönderdik, bu şerefsiz adi köpek FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar! Kim çıkartır? Bunlar çıkartır! Ayasofya kapanır mı? Kapanır! Kim kapatır? Bunlar kapatır!" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran Millet İttifakı'ndaki partilere tepki gösteren vatandaş, sözlerini sürdürerek "Yapılan İHA'lar, SİHA'lar, bu kadar savunma sanayiine yapılan yatırım sekteye uğrar mı? Uğrar! Erdoğan'ı değil, vatanı savunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada söz sahibi olduğuna da değinen vatandaş, "Bak bakalım, Erdoğan rahmetli olsun, dünyadaki Müslümanlar toplanıp nasıl bir cenaze namazı kılınır dünya görür! Şunlardan bir tanesi ölsün, bakalım kim arkasından ağlar? Ağlamaz! Çünkü İslam'a Müslümanlara şuradaki halka düşman!" ifadelerinde bulundu.

"Tişörtümüz yoktu, şimdi asacak yer yok, sığmıyor. Sabah kahvaltıya oturuyorum, 10 çeşit var." diyen vatandaş, uyarılarda bulunarak, "Böyle bir nimet toplumdan giderse bir daha onu kimse döndüremez. Nankörlük yapmayın, akıllı olun akıllı! Eninde sonunda yanarsınız, yanarız. Adam dünyaya hükmediyor." diye konuştu.