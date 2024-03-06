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Gündem Gerçek yüzlerini gizleme emri! Özgür’den sandık ayarlı ‘DİN’ talimatı
Gündem

Gerçek yüzlerini gizleme emri! Özgür’den sandık ayarlı ‘DİN’ talimatı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 14:15:00 -

CHP, oy kaybına yol açabilecek olası yol kazalarına karşı teyakkuza geçti. Özgür Özel, geçen hafta salı günü düzenlediği il başkanları toplantısında, “Dini konulara girmeyin” uyarısında bulundu.

Seçimde DEM dışında tepede sağlayamadığı iş birliğini “Türkiye İttifakı” söylemi altında hayata geçirmeye çalışan CHP, yol kazalarına karşı da teyakkuzda. Edinilen bilgilere göre önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, haftalık bilgilendirme raporunda yer alan ve mayıs seçimlerinden sonra rapordan kaldırılan “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girmeyin” uyarısı bu kez şifahi olarak raftan indirildi.

BU SEFER SÖZLÜ TALİMAT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta salı günü düzenlediği il başkanları toplantısında, dini konulara girmeyin uyarısında bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Özel, il başkanlarına "Dini konulara girmeyin, seçmene saygılı olun" talimatı verdi. Yerel seçimler sürecinde adayların da dini konularda seçmenle tartışmaya girmemesini de tavsiye eden Özel, AK Partili seçmenle ilişkilerde tartışmaya girilmeden konunun kapatılmasını istedi. Seçim kampanyalarına katılan genel merkez yöneticileri de muhafazakar seçmene karşı saygılı olunması yönünde telkinlerde bulunmaya özen gösteriyor.

İSLAMA YAPTIĞI HAKARETİ UNUTTU

'Helalleşme' yalanıyla Müslüman halkı kandırabileceğini zanneden CHP'nin Genel başkanı Özgür Özel, İslam'a "Ortaçağ zihniyeti" diye hakaret etmiş, yılbaşını kutlamaya hazırlanan Laikçilere de yol yapan Özel, "Anadolu Müslümanlığı" tanımını ortaya atarak içkinin içilebileceği hezeyanını savurmuştu.

Diyanet ile ilgili skandal ifadelerde de bulunmuş İslam'ı "Ortaçağ zihniyeti" diyerek hedef almıştı.
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