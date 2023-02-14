Gerçek yüzleri korkunç! Diyarbakır’da çöken binalardan numune alındı: Çimento miktarı bile çok düşük, deprem...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, arama-kurtarma çalışmaları sona eren enkazlardan numune alınmasına başlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin soruşturması kapsamında, Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı enkazından numune alındı.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sedat Savaş ve ekibi tarafından alınan numunede ilk belirlemelere göre basınç mukavemetinin çok düşük olduğu, çimento oranlarının düşük ve kalitesiz malzemeden yapıldığı tespit edildi. Savaş ve ekibi, binadaki yapılacak kapsamlı incelemenin ardından deney sonuçlarını rapor halinde düzenleyerek, adli birimlere iletecek.

‘ÇAMURLU MALZEME DERE YATAĞINDAN ELENMEDEN GETİRİLMİŞ’

Öğretim Üyesi Dr. Sedat Savaş, depremin ardından rektörlük tarafından hasar tespiti için görevlendirildiklerini belirterek, "Biz 8 ekip olarak her ekipte bir öğretim üyesi ve asistanlar ile birlikte deprem olan yerlere gidiyoruz. Ben de Diyarbakır'a gittim, orada 6 bina vardı. Oradaki delilleri toplayıp burada laboratuvarda gerekli deneyleri yaptıktan sonra, projesi olan yapıları bulduğumuz deney sonucuyla analiz edeceğiz. Projesi olmayan yapılarda ise malzeme sonuçlarına göre yorumlarımızı yapıp deney sonuçlarını adli birimlere rapor olarak düzenleyip veriyoruz.

'ÇİMENTO MİKTARI ÇOK DÜŞÜK'

Yoldaş Apartmanı'nın projesi yok, 10 katlı bina. Buradan numune alırken 4-5 kere zorla aldık. İçerisinde çamur var. Tahminimce 90'larda yapılmış bir bina ama yüksek katlı yapılmış. Deprem bölgesinde bu kadarına müsaade edilmez, hem de çamurlu malzeme elenmeden dere yatağından getirilmiş. Çimento miktarı çok düşük. Çevre Şehircilikten arkadaşa deneylerin bir tanesini yaptırdık, basınç mukavemeti 3-4 Megapascal (MPa) çıktı. Şu anki deprem yönetmeliğinde 35 Megapascal istiyor. Çok kötü şartlarda dökülmüş betonlar ama bunlar projesiz yapılar. Bağlar’da bu tip bina çok fazladır. Çoğu insan da bu binalarda yaşıyor. Bunlara önlem alınması lazım, burada doğru dürüst kolon-kiriş kalmamış. 2-3 tane sağlam olanı zorla bulduk. Deprem bölgesindeyiz bunu kabullenmişiz. Ona göre vatandaşlar aldığı, alacağı ve oturduğu evin raporunu alsın” dedi. (DHA)