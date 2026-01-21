Gerçek ortaya çıktı! Kayıp Rus yüzücünün kimliği DNA testiyle kesinleşti

  • İSTANBUL
Önceki gün İstanbul Boğazı’nda cansız bir beden tespit edildi. Yapılan DNA testinin ardından cesedin ağustos ayında İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Boğazı’nda herkesi derinden sarsan bir olay yaşanmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025'te İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olabileceği değerlendirilmişti. Adli Tıp Kurumu’nda aileden alınan DNA örneklerinin sonucu çıktı. Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

