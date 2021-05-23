Gerçek keşkül nasıl yapılır? Pastane usulü keşkül tarifi

Hem hafif hem de leziz bir tatlıya kim ‘hayır’ diyebilir? Osmanlı’dan günümüze en lezzetli tatlılardan biri olan keşkülün tarifi için kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın…

Pastane usulü keşkül tarifi

Malzemeler:

2 litre süt

2,5 yemek kaşığı nişasta

2,5 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı vanilin

1 çay bardağı toz badem ya da ceviz

Gerçek keşkül nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içine yumurtayı kırın ve iyice karıştırın.

Ardından şekeri ve sütü ekleyip ocağın atını açın.

Tatlıyı karıştırmayı sürdürün.

Süt kaynamaya başlayınca nişastayı bir miktar suyla açıp tencereye yavaş yavaş ekleyin.

Toz badem ilave edip karıştırın.

Keşkül kıvam alınca kaselere bölüştürün.

Ardından tatlınızı badem ve tarçınla süsleyebilirsiniz.

2-3 saat buzdolabında dinlendikten sonra tatlınızı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.