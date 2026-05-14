Olay teklifi alabilir her an... Domenico Tedesco'nın yeni takımı Bundesliga'dan olabilir
Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta şubat ayında göreve gelen teknik direktör Albert Riera'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.
Eintracht Frankfurt, sezon sonunda İspanyol teknik adam ile yollarını ayırabilir. Alman ekibi, bir dönem Galatasaray formasını da giyen Albert Riera için bu ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Alman basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktör adayları listesinde yer alıyor.
40 yaşındaki Tedesco, Bundesliga'da daha önce Leipzig ve Schalke'de görev yapmıştı. Leipzig ile Almanya Kupası da kazanan genç teknik adam için bu tecrübelerin bir avantaj olduğu yazıldı.
