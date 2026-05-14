Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir sömürü çarkını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, çoğunluğu yabancı sermayeli yaklaşık 200 şirketin hiçbir yasal izni olmadan altın madenciliği yaptığı tespit edildi. Tespit edilen bu korsan şirketlerin yüzde 95'inin yabancı olduğu; aralarında Çin, ABD, Kanada ve Sudan bağlantılı firmaların da bulunduğu bildirildi. Bakanlık, bu sömürgeci zihniyetle hareket eden şirketlere faaliyetlerini derhal durdurma ve ekipmanlarını sökerek bölgeyi terk etme talimatı verdi.