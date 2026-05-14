SON DAKİKA
Gündem
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir sömürü çarkını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, çoğunluğu yabancı sermayeli yaklaşık 200 şirketin hiçbir yasal izni olmadan altın madenciliği yaptığı tespit edildi. Tespit edilen bu korsan şirketlerin yüzde 95'inin yabancı olduğu; aralarında Çin, ABD, Kanada ve Sudan bağlantılı firmaların da bulunduğu bildirildi. Bakanlık, bu sömürgeci zihniyetle hareket eden şirketlere faaliyetlerini derhal durdurma ve ekipmanlarını sökerek bölgeyi terk etme talimatı verdi.

Kamerun'da çoğunluğu yabancı yaklaşık 200 şirketin yasa dışı altın madenciliği faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi.

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde gerçekleştirilen saha denetimlerinde yasa dışı faaliyet gösteren yaklaşık 200 şirket tespit edildiği belirtildi.

Şirketlerin yaklaşık yüzde 95'inin yabancı olduğu kaydedilen açıklamada, şirketler arasında Çin, ABD, Kanada ve Sudan bağlantılı firmaların da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu şirketlere madencilik faaliyetlerini derhal durdurmaları ve altın işleme tesisleriyle ilgili ekipmanlarını sökmeleri talimatı verildiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, Kamerun'daki mevcut madencilik mevzuatına aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen altın madenciliği operatörlerinin isimlerini ve faaliyet gösterdikleri bölgeleri yayımladı.

Madencilik Endüstrilerinde Şeffaflık Girişimi (ITIE) tarafından 2023'te yayımlanan raporda, Kamerun gümrük kayıtlarında yalnızca 22,3 kilogram altın ihracatı görünmesine rağmen, sadece Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kayıtlarında Kamerun'dan 15 ton altın ithalatı bulunduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Farkımız Yok

Yerli işbirlikçiler eliyle bizi de sömürğyorlar.
