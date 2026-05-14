Kurban eti diye zehir yedireceklerdi! 40 ton et ile 1,5 ton kaçak zeytinyağı o şehirde ele geçirildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşın sağlığıyla oynayan fırsatçılara darbe vurdu. Kızılcahamam ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden tam 40 ton bozuk et ürünü ile 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir et entegre tesisinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 40 ton et ürününe müdahale edilirken, 2 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.
Öte yandan, Yenimahalle İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demetevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren O.E.Ö'ye ait iş yerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
