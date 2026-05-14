ÖSYM Duyurdu! EKPSS sonuçları belli oldu
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre binlerce öğrencinin beklediği EKPSS sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den EKPSS için son dakika açıklaması! 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak.