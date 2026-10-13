Gerçek hastanede ortaya çıktı: Zehir tacirlerinden havalimanında şeytani taktik
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda şüphe üzerine hastaneye sevk edilen 2 kişinin iç beden muayenesinde, yuttukları 60 kapsül içerisinde toplam 495 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişiyi takibe aldı. Ekiplerin dikkatli yaklaşımı ve risk analizi çalışmaları neticesinde durdurulan şahıslar, detaylı kontrol için sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Sağlık merkezinde gerçekleştirilen iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sevk etmek amacıyla yuttukları tespit edildi. Uzman ekiplerin gözetiminde çıkarılan maddelerin yapılan incelemesinde; 60 kapsül halinde, 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Havalimanında gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.