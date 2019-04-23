Gerçek çok başka! Sri Lanka'daki saldırılarda 'din savaşı kılıfı'

300'ün üzerinde insanın ölümüyle sonuçlanan Sri Lanka'daki saldırıları değerlendiren uzmanlar, arka planda bölgede İslam karşıtlığının yükseltilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, Türkiye'ye büyük görev düştüğünü belirttiler.

Milat'ın haberine göre, Sri Lanka’da Hristiyanların Paskalya bayramında Temim Kaplanları isimli bir örgüt tarafından gerçekleştirilen kanlı terör eyleminin arka planını değerlendiren uzmanlar bölgede yükseltilmeye çalışılan İslam karşıtlığına dikkat çekti. Uzmanlar, İslam’a yönelik bölge halkında yanlış bir intiba bırakan bu girişimlere karşı Türkiye’ye büyük görev düştüğünü belirterek, Müslümanlarla Budistleri karşı karşıya getirmeye çalışanların oyunlarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

"ABD ve Hindistan, Sri Lanka'yı borç tuzağı ile yönetiyor"

Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu, Sri Lanka’da yaşananların arka planında birçok olayın olduğunu kaydetti. Tüysüzoğlu, Sri Lanka’nın son yıllarda Çin ile yakınlaşmasına dikkat çekerek, “ABD ve Hindistan’ın, Çin’in Sri Lanka’yı borç tuzağı ile kontrol ettiğine yönelik şikayetleri var. Hindistan’ın burnunun dibinde oluşan Çin’in oluşturduğu üs ile Colombo’daki hükümeti tehdit etmesi rahatsızlık uyandırdı. Washington’un da Sri Lanka ile açık denizde donanma iş birliğini yapması dikkati çekti. Bitti denmesine karşın her an kullanılmaya hazır Tamil Kaplanları isimli bir örgütün bir anlık faaliyeti düşündürücü. Din savaşı kılıfı ile gerçeği saklıyorlar” ifadelerine yer verdi.

"2 milyar nüfus İslâm'a karşı kışkırtıldı"

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar ise 5 yıl önce Tayland’da bombalanan Budist tapınağı ile bir süreç başlatıldığını, Güney Asya bölgesindeki 2 milyar nüfusun İslâm’a karşı kışkırtıldığını dile getirdi. Dündar, İslamafobia’nın Batı ve Hristiyan dünyasından taşırılıp bu bölgeye kaydırılmaya çalıştığını ifade ederek, silahlı ya da Müslüman referansı olduğu iddia edilen örgütlerin İslâm ile alakasının olmadığını söyledi.

Sri Lanka’nın özellikle seçilmesinin arka planına dikkat çeken Dündar, “Ülkenin yüzde 10’luk diliminde yer alan sistem ile uyumlu Müslümanların bu tip eyleme girişmesi mümkün değil. Bu coğrafyada yükselen bir İslâm karşıtlığı var. Sri Lanka, Çin’in Kuşak ve Yol projesi için çok değerli bir liman. İslam ile uzaklaştırma girişiminin gerçekleşmesinin başkentte olmaması ise manidar. Myanmar gibi Budist inanışların İslam ile arasını bozmaya çalışıyorlar. Burada doğru bilgilendirme için Türkiye’ye çok görev düşüyor” açıklamalarnda bulundu.