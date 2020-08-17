George Floyd'u hatırlattı! Almanya'da Türk gence skandal muamele

Almanya'da polisin, ABD'li siyahi George Floyd'un ölümüne sebebiyet veren olaydaki gibi bir Türk gencin boynuna dakikalarca bastırarak şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.

Almanya'da Mülheim an der Ruhr kentinde ikamet eden Gök ailesi, polis şiddetine maruz kaldıkları iddiası ile şikayetçi oldu.

Anne Fatma Gök, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın 8 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldiğini ifade etti.

Yanlış araç park etme sebebiyle polis çağrıldığını söyleyen Gök, çekicinin aracı çekmek için geldiğini, eşinin çekiciyi kullanan kişiye cezayı kabul ettiğini, aracı indirmesini istediğini söyledi. Çekici şoförünün de bunu kabul ettiğini belirten Gök, ancak bu arada polisin iki oğluyla tartışmaya başladığını belirtti. Çocuklarının neden böyle davrandıklarını sorguladığında polislerin tartaklamaya başladığını ifade eden Gök, bunlar yetmezmiş gibi bir de kelepçe taktıklarını bildirdi.

"Oğlumu öldüreceksiniz"

Eşinin de polislere müdahale etmek isterken onu da yere yatırıp dizleriyle üzerine basarak kontrol altında tutmaya çalıştıklarını söyleyen Gök, polislerden birinin büyük oğlunun bacaklarına, diğerinin ise boynuna baskı yaptığını, bu şekilde 10 dakika tuttuklarını vurguladı. Oğlunun nefes alamadığını söyleyip bırakmalarını istediğini söyleyen anne Gök, George Floyd olayını anımsatarak 'Oğlumu öldüreceksiniz.' diye bağırdığını anlattı.

Eşinin ve büyük oğlunun bir gece nezarethanede kaldığını bildiren Gök, küçük oğlunun ise 16 yaşında olması nedeniyle 3 saat sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Büyük oğlunun Amerika'da polis tarafından öldürülen George Floyd gibi muamele gördüğünü ifade eden Gök, eşi ve çocuklarının bırakılması için yalvarmasına rağmen polisin kendisine alaycı yanıtlar verdiğini söyledi.

Olayın ardından Türk Başkonsolosluğu yetkililerinin kendilerini ziyarete geldiğini belirten Fatma Gök, "Devletimizin yanımızda görmek bizi çok mutlu etti. Yetkililerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulundular

Gök ayrıca, polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirerek, "Hangi çağda yaşıyoruz? Bu tür şiddet ve muamele kabul edilemez" dedi.