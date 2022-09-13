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Eğitim Geometri ile pratik çözüm
Eğitim

Geometri ile pratik çözüm

Sosyal medyada paylaşılan ve beğeni yağmuruna tutulan videoda; zor görünen durumlarda geometri kullanılarak basit çözümler elde edilebileceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 18:26:00 -

Sosyal medya platformları insanların çokça zaman geçirdiği alanlar haline geldi.

Faydaları ve zararları tartışılan platformlarda gereksiz veriler olduğu kadar gerekli ve insan hayatını kolaylaştıran bilgilere de erişilebiliyor.

Bunun son örneği ise geometri ile ilgili olan video oldu.

Bir kolinin içerisine sığması zor, hatta imkansız gibi görülen eşyanın geometri kullanılarak çok kolay bir şekilde sığdırıldığını gösteren video adeta beğeni rekoru kırdı.

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