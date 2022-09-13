Geometri ile pratik çözüm

Sosyal medya platformları insanların çokça zaman geçirdiği alanlar haline geldi.

Faydaları ve zararları tartışılan platformlarda gereksiz veriler olduğu kadar gerekli ve insan hayatını kolaylaştıran bilgilere de erişilebiliyor.

Bunun son örneği ise geometri ile ilgili olan video oldu.

Bir kolinin içerisine sığması zor, hatta imkansız gibi görülen eşyanın geometri kullanılarak çok kolay bir şekilde sığdırıldığını gösteren video adeta beğeni rekoru kırdı.