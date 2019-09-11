0553 313 94 23

Geniz akıntısı neden olur? İşte, geniz akıntısından kurtulmanın yolları

Özellikle sabah uykudan kalktıktan sonra yaşadığınız mide bulantısı, öğürme isteğinin tek sebebi geniz akıntısı olabilir. Peki, geniz akıntısı nedir?Geniz akıntısı neden olur? İşte, geniz akıntısından kurtulmanın yolları…

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:34
Geniz akıntısı neden olur? İşte, geniz akıntısından kurtulmanın yolları

Özellikle sabah uykudan kalktıktan sonra yaşadığınız mide bulantısı, öğürme isteğinin tek sebebi geniz akıntısı olabilir. Peki, geniz akıntısı nedir?  Geniz akıntısı neden olur? İşte, geniz akıntısından kurtulmanın yolları…

Geniz akıntısı nedir?

Geniz akıntısı burun ve sinüslerden boğaza doğru olan akıntıdır. Boğazda mukus biriktiği hissine sebep olur.

Yaşam kalitesini olumsuz etkiler

Boğazda kaşıntı, öksürük ve mukus salgısı yüzünden bulantı hissine yol açan geniz akıntısı çoğu zaman yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Peki, geniz akıntısı neden olur?

Geniz akıntısı neden olur?

Soğuk algınlığı ve grip

Alerjik reaksiyonlar

Düzensiz beslenme

Sinüzit

Sigara kullanımı

Hamilelik

Geniz akıntısının belirtileri nelerdir?

Öksürük özellikle geceleri artan

Boğazda kaşıntı ve gıcık hissi

Boğazda oluşan ağrı ve kaşıntı hissi

Balgam oluşumu

Kulakta meydana gelen enfeksiyonlar

Nefes almada güçlük

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Hapşırma

Geniz akıntısı nasıl tedavi edilir?

Geniz akıntısı sorunu yaşıyorsanız öncelikle bir uzmana başvurmanız gerekli. Doktorunuzun önereceği ilaçlar ve damlalarla bu sorununuzdan hızlıca kurtulabilirsiniz. Ayrıca daha rahat nefes alabilmeniz için evinizin özellikle uyuduğunuz odanın nemli olmasına özen gösterin. İlaçların yanı sıra bitkisel tedavi yöntemleri de geniz akıntısı sorunuyla vedalaşmanıza yardımcı olabilir.

Elma sirkesi yöntemi

İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde birçok fayda sunan elma sirkesinin, gün içerisinde içme suyuna birkaç damla kadar ekleyerek tüketilmesi halinde genizdeki akıntı azaltılabilir.

Kekik ve zencefil yöntemi

Bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı zencefil ve bir çay kaşığı kekik atın ve bunu bir çay demler gibi demleyin. Hazırlamış olduğunuz bu çay türü içeceği gün içerisinde bir iki defa içerek geniz akıntısının etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:34
  1. Geniz akıntısı neden olur?
  2. geniz akıntısından kurtulmanın yolları
  3. geniz akıntısına ne iyi gelir evde
  4. geniz akıntısı ve balgam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Aydemir: “Diyarbakır’da ki ailelerle gurur duyuyoruz”
    1. Milletvekili Aydemir: “Diyarbakır’da..
    2. Erzurum’da intihar eden doktor için..
    3. Tarihi caminin çalınan kurşunlarının..
    4. Beyoğlu’nda okul servis denetimlerinde..
    5. Japonya'da kabine revizyonu
    6. Mersin’de briç turnuvası sona erdi
    7. Büyük toplantı! CHP Genel Merkez’de
    8. Dünyanın en iyileri bir kez daha..
    9. Bu hayvanların ülkeye girişi, satışı..
    10. Dr. Yönten: “Değerlere bağlı nesiller..
    11. Aziziye’de ‘iyi ki doğdun’ projesi..
    12. Suudi Arabistan’dan İslam İşbirliği..
    13. Kaspersky, OneDrive’ı da koruma altına..
    14. Otomobil ile çöp kamyonu arasında..
    15. Sinop’ta denize kaybolan gencin cesedi..
    16. Mağarada lahit arayan definecilere..
    17. Çinekopa niyet levreğe kısmet
    18. "ABD savaşı savunanların bir..
    19. Tarihi randevu önces teknik..
    20. Bülent Turan: “O annelere destek olmak..
    21. Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis..
    22. 30’uncu Uluslararası Zuchex kapılarını..
    23. Geniz akıntısı neden olur? İşte, geniz..
    24. Küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
    25. Konya ve Filistin arasında sanayi iş..
    26. Kış sebzeleri metabolizmayı..
    27. Karabiga Belediyesinin temizlik araç..
    28. Göçmen kaçakçılığından gözaltına..
    29. Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü
    30. Hiperaktivite, çocukta 6 yaş sonrası..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim