Özellikle sabah uykudan kalktıktan sonra yaşadığınız mide bulantısı, öğürme isteğinin tek sebebi geniz akıntısı olabilir. Peki, geniz akıntısı nedir? Geniz akıntısı neden olur? İşte, geniz akıntısından kurtulmanın yolları…

Geniz akıntısı nedir?

Geniz akıntısı burun ve sinüslerden boğaza doğru olan akıntıdır. Boğazda mukus biriktiği hissine sebep olur.

Yaşam kalitesini olumsuz etkiler

Boğazda kaşıntı, öksürük ve mukus salgısı yüzünden bulantı hissine yol açan geniz akıntısı çoğu zaman yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Peki, geniz akıntısı neden olur?

Geniz akıntısı neden olur?

Soğuk algınlığı ve grip

Alerjik reaksiyonlar

Düzensiz beslenme

Sinüzit

Sigara kullanımı

Hamilelik

Geniz akıntısının belirtileri nelerdir?

Öksürük özellikle geceleri artan

Boğazda kaşıntı ve gıcık hissi

Boğazda oluşan ağrı ve kaşıntı hissi

Balgam oluşumu

Kulakta meydana gelen enfeksiyonlar

Nefes almada güçlük

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Hapşırma

Geniz akıntısı nasıl tedavi edilir?

Geniz akıntısı sorunu yaşıyorsanız öncelikle bir uzmana başvurmanız gerekli. Doktorunuzun önereceği ilaçlar ve damlalarla bu sorununuzdan hızlıca kurtulabilirsiniz. Ayrıca daha rahat nefes alabilmeniz için evinizin özellikle uyuduğunuz odanın nemli olmasına özen gösterin. İlaçların yanı sıra bitkisel tedavi yöntemleri de geniz akıntısı sorunuyla vedalaşmanıza yardımcı olabilir.

Elma sirkesi yöntemi

İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde birçok fayda sunan elma sirkesinin, gün içerisinde içme suyuna birkaç damla kadar ekleyerek tüketilmesi halinde genizdeki akıntı azaltılabilir.

Kekik ve zencefil yöntemi

Bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı zencefil ve bir çay kaşığı kekik atın ve bunu bir çay demler gibi demleyin. Hazırlamış olduğunuz bu çay türü içeceği gün içerisinde bir iki defa içerek geniz akıntısının etkilerini ortadan kaldırabilirsiniz.