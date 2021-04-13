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Medya Geniş aile! Esra Dermancıoğlu ahlaksızlık pompaladı
Medya

Geniş aile! Esra Dermancıoğlu ahlaksızlık pompaladı

Katıldığı youtube programında bir erkeğin eşine 'benim canım başka kadınları çekiyor biz bunu nasıl hallederiz?' sorusunu sorabilmesi gerektiğini söyleyen kokuşmuş mahallenin oyuncusu Esra Dermancıoğlu'na tepkiler çığ gibi artıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 02:36:00 -

Laik mahallenin sözde oyuncusu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu. Türkiye'de ilişkilerde iletişimsizlik probleminin olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "Mesela bir erkek rahatlıkla bir kadına gidip 'benim canım başka kadınları çekiyor biz bunu nasıl hallederiz' dese... Bunu bir çift bu kadar rahat bu kadar özgür konuşabilir mi? Konuşamadığı için adam-kadın bir noktada aldatma arkadan iş çevirme... Sonrada vay sen bana bunları nasıl yaptın." diye konuştu.

Dermancıoğlu, Çağlayan'ın "Eşiniz gelip size bunu söyleseydi sizin tepkiniz ne olurdu?" diye sordu. Dermancıoğlu, sorunun üzerinde eşinin kendisine bunu söylediğini belirtti.

Bu sözlere sert tepki gösteren gazeteci Sevda Türksev, "Bu insanların en mahrem noktasıdır. İnsanların aile kurumunu laçkalaştırmak olmaz. Siz marjinal olabilirsiniz ama topluma böyle şeyler söyleyemezseniz. Benim kocam bana öyle birşeyler söyleyecek ortalığı yıkarım. Zaten öyle bir adam ve kadından hiç bir halt olmaz arkanızı dönün kaçın. Bu ne lan. Mahremin olan bir insanı paylaşmak nedir lan. Oyuncuysanız oyunculuğunuzu bilin, ne demek ya bunu konuşamıyolar. Aldatmayı meşrulaştırmayın lütfen." dedi.

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