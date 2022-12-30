  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidinin hayvan yeminde kullanımı onaylandı
Gıda

Genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidinin hayvan yeminde kullanımı onaylandı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidinin hayvan yemlerinde kullanılması uygun bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 08:27:00 -
Genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidinin hayvan yeminde kullanımı onaylandı

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin Biyogüvenlik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bakanlık başvuru hakkında, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan raporları görüşerek, genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına izin verdi.

Karar, 10 yıl geçerli olacak. Bu süreçte söz konusu mısır çeşidi, sadece hayvan yemi ya da yem ham maddesi olarak kullanılabilecek.

Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirler, ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınacak. Ürünün ambalajı, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı olacak, dökme ürünlerin taşınacağı araçlar da ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde branda ile örtülecek.

Kararın yayımıyla birlikte 30 gün içinde güvenlik ve acil durum tedbirlerinin yer aldığı plan Biyogüvenlik Sekreteryasına sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asd

Allah fırsat vermesin.

Mehmet

 Genetiği Değiştirilmiş Mısır diyor bunu nasıl kabul edersiniz. Niye sorgulamiyorsunuz
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23