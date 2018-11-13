Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kırgız mevkidaşını kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev'u kabul etti.13 Kasım 2018 Salı 13:33
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev ile görüştü.
Orgeneral Güler, Duyşenbiyev'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende konuk komutan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Duyşenbiyev, karargaha geçerek görüştü.
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