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Aktüel

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:38:09 -
Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına video konferans yöntemi ile katıldı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 30 ülkenin katılımıyla icra edilen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda Covid-19 ile mücadele ve güvenlik konularında görüşmelerde bulunuldu.

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