Genelkurmay Başkanı Güler Malatya'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaret etti.

Orgeneral Güler ve Dündar'ı valilik girişinde Vali Kaban, Vali yardımcıları ile İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz karşıladı.

Güler, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı olarak bir süre Vali Kaban ile görüştü.

Görüşmenin ardından Güler ile Dündar, valilikten ayrıldı.

Ziyarete, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de katıldı.