Genelkurmay açıkladı: Rus ordusunun 3 günlük yemeği kaldı!

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı son açıklamada, Rusya ordusunun mühimmat ve yakıt krizi yaşadığı öne sürüldü.

Rusya ordusunun ülkede "üç günden fazla sürmeyecek" mühimmat ve yiyecek stoklarına sahip olduğu öne sürülen açıklamada, "Rus kuvvetlerinin tankerlerle doldurulan üç günlük yakıt ikmali var. Asker toplama ihtiyacını karşılayamadılar. Son 24 saat içinde Ukrayna Hava Kuvvetleri bir uçak, altı insansız hava aracı (İHA) ve iki helikopter olmak üzere dokuz Rus hava hedefini vurdu" denildi.

Zelenskiy: Rus kuvvetlerinin ilerlemeleri yavaşlatıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün gece ülke televizyonlarında yayınlanan röportajında, Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söylemişti. Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov bölgesinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü de ifade eden Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğunu da belirtmişti.