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Gündem Genelge gönderildi: İşte maske yasağının devam ettiği yerler
Gündem

Genelge gönderildi: İşte maske yasağının devam ettiği yerler

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 10:56:00 -
Genelge gönderildi: İşte maske yasağının devam ettiği yerler

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi.

Genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan, son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahatte negatif PCR test ibrazı uygulamasına son verildi.

Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

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