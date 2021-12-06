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Medya Genel yayın yönetmenleri dolar kurundan hızlı değişiyor
Medya

Genel yayın yönetmenleri dolar kurundan hızlı değişiyor

Cumhuriyet gazetesinde 8 gazetecinin işten çıkarılmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Yeni atanan isimler de istifa ederken gazetede yeni görevlendirmeler yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 13:01:00 - 2021-12-06 13:02:39
Genel yayın yönetmenleri dolar kurundan hızlı değişiyor

 

Cumhuriyet gazetesinde, sendika üyesi 8 çalışanın işten çıkarılmasına tepki gösteren Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın istifa etmesinin ardından gazetede 'vekaleten' görevlendirilen Genel Yayın Yönetmeni belli oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin künyesinde yapılan değişikliğe göre; Genel Yayın Yönetmenliği'ne vekaleten Arif Kızılyalın'ın getirildiği öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni Yazı İşleri Müdürü ise Ankara Bürosunun muhabir kökenli  haber müdürü İklim Öngel oldu.

Vekaleten Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğine atanan Arif Kızılyalın 30 yılı aşkın süredir gazetede çalışıyor.

Uzun yıllar Cumhuriyet’in spor müdürlüğünü yapan Kızılyalın, birkaç yıldır sadece spor sayfasında köşe yazıyordu.

 

 

 

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