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Ekonomi Genel Sağlık Sigortası GSS borçları silinecek mi?
Ekonomi

Genel Sağlık Sigortası GSS borçları silinecek mi?

Genel Sağlık Sigortası borç silme, Genel Sağlık Sigortası borçları ne zaman silinecek? Genel Sağlık Sigortası borç affı var mı? İstihdam paketi çerçevesinde vergi borçları, SGK ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere devlete borcu bulunan vatadaşların borçlarında yapılandırılmaya gidiliyor. Peki GSS borç yapılandırma ne zaman yapılacak? İşte Genel Sağlık Sigortası borç sorgulama haberi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:48:00 -
Genel Sağlık Sigortası GSS borçları silinecek mi?

AK Parti’nin teklifi üzeri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan yapılandırmaya ilişkin teklif kabul edildi. Meclis’te kabul edilen teklife göre, gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, ile Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK borçları ile SGK ve GSS borçlarına ilişkin yapılandırma söz konusu olacak. 

Borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar yapılandırma başvuru tarihini merak ediyor.

Genel Sağlık Sigortası GSS borçları silinecek mi?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkânı tanınıyor. Vatandaşlar sadece anaparayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatılıyor. Nisana kadar prim borcunun anaparasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. GSS kapsamında brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim alınıyor. Buna göre bu yıl aylık 88.29 lira GSS primi ödenmesi gerekiyor.

GSS Genel Sağlık Sigortası borç yapılandırma sorgulama

GSS borç sorgulama e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. GSS borcu olup olmadığını öğrenmek isteyenler devlet kapısı üzerinden e devlet şifresi yardımı ile GSS borç sorgulama yapabilmekte. e devlet GSS borç sorgulama yapmak için tıklayın.

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