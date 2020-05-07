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Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde bakım çalışmaları sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:34:31 -
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde bakım çalışmaları sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Covid-19 salgını sebebi ile spor müsabakalarına ara verilmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli sporcularımıza ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Atletizm Pistimizi yeniliyoruz” denildi.

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