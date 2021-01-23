Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavı sonuçları
1.kademe antrenörlük sınavı sonuçları | Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavı 10 Ocak Pazar günü online olarak gerçekleştirildi. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AÖF antrenörlük sertifika programı sonuçları | Antrenörlük sınav sonuçları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavı 10 Ocak Pazar günü koronavirüs salgını sebebiyle online olarak gerçekleşti. Adayların merakla beklediği sonuçlar ise açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavı sonuçları
Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Temel Eğitimi Sınavı’na girenler sonuçlara nereden nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. 1. kademe antrenörlük sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi sınav başvuru sayfasından ulaşmanız mümkün.