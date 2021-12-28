Gençlik ve Spor Bakanlığı alımları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı hangi alanlarda yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu GSB personel alımlarına ilişkin son dakika duyuruyu Twitter adresinden duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel alımı hangi alanlarda yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 personel alımı için süreç başladı. Buna göre, 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik danışmanı, 652 yurt yönetim personeli alınacak. Kasapoğlu, "Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor." dedi. Alınacak personellerin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ne mezun personel alımı yapıyor?

Bakan Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında personel alımına ilişkin esasları ve başvuru sürecini ise şöyle anlattı: "Spor Uzmanı pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Gençlik Çalışanı pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Ek olarak 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Psikolog pozisyonları için; yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak. Yurt yönetim personeli pozisyonları için yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.”