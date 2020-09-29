Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Glasgow Rangers-Galatasaray maçı müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Glasgow Rangers - Galatasaray maçının şifresiz yayınlanacağı müjdesini verdi.
UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Glasgow Rangers - Galatasaray maçı öncesi müjde geldi.
Futbolseverleri heyecanlandıran açıklamayı bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yaptı.
Sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kasapoğlu, Glasgow - Galatasaray maçının şifresiz yayınlacağını duyurdu.
İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun o açıklaması:
"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2'de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray"
Galatasaray'dan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür
Müjde sonrası sarı-kırmızılı takım Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun twitini paylaşarak teşekkür etti.