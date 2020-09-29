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Spor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Glasgow Rangers-Galatasaray maçı müjdesi
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Glasgow Rangers-Galatasaray maçı müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Glasgow Rangers - Galatasaray maçının şifresiz yayınlanacağı müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:02:00 -
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Glasgow Rangers-Galatasaray maçı müjdesi

UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Glasgow Rangers - Galatasaray maçı öncesi müjde geldi.

Futbolseverleri heyecanlandıran açıklamayı bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yaptı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kasapoğlu, Glasgow - Galatasaray maçının şifresiz yayınlacağını duyurdu.

İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun o açıklaması:

"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2'de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray"

Galatasaray'dan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Müjde sonrası sarı-kırmızılı takım Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun twitini paylaşarak teşekkür etti.

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