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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-07-12 22:08:16 -
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TFF 1. Lig şampiyonu olarak 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Hatayspor camiasını yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve Hataylı kardeşlerimi tebrik ediyor; yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor Kulübüne başarılar diliyorum."

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