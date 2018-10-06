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Gençlik nereye gidiyor? İnternetten satın almışlardı, sonları facia oldu

Şiddete yönlendiren ve gençler arasında büyük ilgi gören bilgisayar savaş oyunları bir felakete daha yol açtı. Başkent Ankara'da Ömer Faruk Karakoç ve Kerem İleri adında iki liseli genç, internetten satın aldıkları pompalı tüfekle parkta oynarken, oradan geçen 1 kadını yaraladı. Bu olay üzerine aralarında tartışma çıkan iki gençten Kerem İleri, pompalı tüfekle önce arkadaşını öldürdü, sonra da kendisi intihar ederek yaşamına son verdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:18
Gençlik nereye gidiyor? İnternetten satın almışlardı, sonları facia oldu

Ankara Şentepe’de 3 Ekim’de yaşanan olayda, ikisi de 2000 doğumluMimar Sinan Meslek Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Karakoç ile Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem İleri buluştu. Yanlarına internet üzerinden şipariş vererek aldıkları bir pompalı tüfek ile Müslüm Gürses Parkı’na giden çocukluk arkadaşı gençler, burada sanal ortamda oynadıkları savaş oyunlarını canlandırmak istedi.

Pompalı tüfek sonları oldu

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o sırada parkta bulunan bir kadına isabet etti. Kadın hafif yaralanınca gençler korkarak olay yerinden kaçtı. Kadının vurulması üzerine aralarında tartışma çıkan gençlerden Kerem İleri, pompalı tüfek ile Ömer Faruk Karakoç’u vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. İki genç de olay yerinde hayatını kaybetti.

Satan ve teslim edene inceleme

Polisin ilk incelemesinde, İleri’nin internet üzerinden 2 pompalı tüfek sipariş ettiği, tüfeklerin 25 gün önce kargo ile teslim alındığı belirlendi. Asayiş Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfek satan internet sitesi sahipleri ile pompalı tüfeği teslim eden kargo firmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Olaya 2 lise öğrencisinin dışında üçüncü bir kişinin karışıp karışmadığı da araştırılırken her iki gencin de bilgisayarlarına el konuldu. Sosyal medya hesapları kullanmayan, fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, arkadaş ortamına çok fazla girmeyen Karakoç ve İleri’nin, buluştuklarında genelde savaş oyunları oynadıkları belirlendi.

Ailelerin isyanı

Çocuklarını toprağa veren Karakoç ile İleri aileleri ise olayın şokunu yaşıyor. Aileler, “Lise öğrencisi bir çocuk nasıl oluyor da internet üzerinden pompalı tüfek satın alabiliyor? Silahı eve getiren kargocu bunu nasıl bir çocuğa teslim eder? Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın. Bu kadar kolay silah alınmasına müsaade edilmesin” diye isyan ettiler.

Hürriyet 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 13:18
  1. Ankara
  2. Şentepe
  3. Ömer Faruk Karakoç
  4. Kerem İleri
  5. pompalı tüfek
  6. Pompalı tüfek faciası

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